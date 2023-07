Proteste in Israel - Präsident Herzog im Weißen Haus

Ein Antrittsbesuch Netanjahus im Weißen Haus steht seit Monaten aus. Die US-Regierung stellte am Montag zwar vage eine Begegnung der beiden im Herbst in den USA in Aussicht. Zugleich äußerte sie deutliche Bedenken an der geplanten Schwächung der israelischen Justiz und einigen Mitgliedern des Netanjahu-Kabinetts.