Putin sieht Verrat, Söldner stoppen Vormarsch

„Lange Zeit bediente sich Russland der Propaganda, um seine Schwäche und die Dummheit seiner Regierung zu verschleiern. Und jetzt ist das Chaos so groß, dass keine Lüge es verbergen kann.“ Am Abend legte Selenskyj nach und rief zu Putins Sturz auf. „Je länger dieser Mensch im Kreml ist, um so größer wird die Katastrophe“, sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videobotschaft - diesmal aber auf Russisch und an die Russen gerichtet. Putin sei bereits nicht mehr in Moskau und verstecke sich.