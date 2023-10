Raketenalarm in Tel Aviv: Kanzler muss in Schutzraum

Während seines Besuchs in Tel Aviv musste Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wegen eines Raketenalarms in einen Schutzraum.

Seit mehr als zehn Tagen greift die islamistische Hamas im Gazastreifen Israel mit Raketen an. Nun muss sich auch der Bundeskanzler bei einem Besuch in Tel Aviv in Sicherheit...