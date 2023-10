Referendum in Australien zu Indigenen endet mit „Nein“

Premier Anthony Albanese gestand die Niederlage am Abend (Ortszeit) ein und sagte in einer emotionalen Rede, das Ergebnis müsse respektiert werden. Er werde aber weiter für eine Versöhnung mit den Ureinwohnern und ein Ende der Kluft in der australischen Gesellschaft arbeiten, sagte der 60-Jährige. Beim sogenannten Voice-Referendum ging es darum, ob die Aborigines künftig ein in der Verfassung verankertes Mitspracherecht im Parlament bekommen sollten.