Republikaner nehmen möglichen Trump-Ankläger ins Visier

Republikaner aus dem US-Repräsentantenhaus griffen Staatsanwalt Bragg scharf an. Er sei dabei, „einen noch nie dagewesenen Missbrauch der staatsanwaltschaftlichen Befugnisse zu begehen“, schrieben die Vorsitzenden dreier wichtiger Ausschüsse, Jim Jordan, James Comer und Bryan Steil, in einem Brief, der am Montag veröffentlicht wurde. Die Staatsanwaltschaft wies den Vorwurf laut „Washington Post“ zurück. Sie werde sich nicht von „unbegründeten Stellungnahmen“ abhalten lassen, das Gesetz anzuwenden.