Rettungshelfer zu Massaker: „Es waren Lkws voller Leichen“

Tel Aviv (dpa) - . Der 19-jährige Israeli Noam Cohen dachte, er sei nach einem Massaker der islamistischen Hamas in Sicherheit. Doch der enge Schutzbunker, in dem er sich mit rund zwei Dutzend Festival-Besuchern versteckte, wird zur Todesfalle. „Uns wurde klar, hier wollten die Terroristen uns haben, völlig ausgeliefert“, sagt Cohen. Mehrere Granaten seien in den randvollen Bunker geworfen worden. Er erinnere sich an Schüsse, Blut und Leichenteile. „Ich sah, wie Menschen neben mir explodierten, immer und immer wieder, Leichenteile überall.“ Dabei zeigt er kurze Videos, die den Schrecken dokumentieren.