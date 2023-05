Ron DeSantis - Erzkonservativer Macher, unnahbarer Mensch

DeSantis jedoch will der wählbare, bessere Trump sein: kein Drama, sondern Ergebnisse - und all das ohne Ballast und Bürde des Ex-Präsidenten. Dafür ist er auf einem schmalen Grat unterwegs: Trumps hat Millionen Kernanhänger, Beobachter reden von etwa 30 Prozent der Wähler, die darf der Mann aus dem Sunshine State nicht vergrätzen, wenn er gegen den demokratischen Präsidenten Joe Biden 2024 eine Chance haben will. Und er muss damit rechnen, dass Trump seine Basis gegen ihn aufhetzen wird, wenn er sich davon einen Vorteil verspricht. Während der Twitter-Veranstaltung fiel der Name Trump jedenfalls kein einziges Mal.