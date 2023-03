Rückschlag für Taiwan: Honduras will Beziehungen zu China

Die linke Regierung der Präsidentin Xiomara Castro habe sich aus Pragmatismus dafür entschieden, sagte Außenminister Eduardo Reina in einem Fernsehinterview. Das taiwanische Außenministerium forderte Honduras in einer Erklärung auf, nicht „in die Falle Chinas zu tappen“. Mit seiner Ein-China-Doktrin erlaubt die kommunistische Führung in Peking keinem Land, Beziehungen sowohl mit der Volksrepublik als auch mit Taiwan zu unterhalten.