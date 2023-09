Saudi-Arabien und Israel nähern sich an

Der israelische Politikwissenschaftler Yoel Guzansky stufte die Äußerungen des Kronprinzen als sehr bedeutsam ein. „Er hat zum ersten Mal bestätigt, dass es die Kontakte gibt, dass es fortschreitet, dass es im saudischen Interesse ist“, sagte Guzansky. „Er war bis vor kurzem eine Persona non grata im Westen, er wurde verurteilt, war ein Außenseiter. Jetzt umwirbt ihn die ganze Welt. Er wird alles bekommen, was er will.“ Besorgniserregend sei jedoch die Aussicht, dass Saudi-Arabien die Erlaubnis zur zivilen Nutzung von Atomkraft erhalten könnte. Die größte Gefahr in dem Zusammenhang sei ein nukleares Wettrüsten in der ganzen Region.