„Schlechte Botschaft“: Russland stoppt Getreideabkommen

UN-Generalsekretär António Guterres zeigte sich zutiefst enttäuscht über den russischen Ausstieg aus dem Getreideabkommen. Das Abkommen sei eine „Rettungsleine für die globale Ernährungssicherheit und ein Leuchtturm der Hoffnung in einer aufgewühlten Welt“ gewesen, sagte Guterres am Montag vor Journalisten in New York. „Man hat die Wahl, an solchen Abkommen teilzunehmen. Aber leidende Menschen überall und Entwicklungsländer haben keine Wahl. Hunderte Millionen Menschen sind vom Hunger bedroht und Konsumenten von einer globalen Krise der Lebenshaltungskosten.“