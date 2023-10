Scholz reist zu Solidaritätsbesuch nach Israel

Den Vorwurf des Zögerns will sich Scholz nun nicht noch einmal machen lassen. Das liegt auch an der besonderen Verantwortung, die Deutschland wegen des Holocaust der Nazis hat, bei dem sechs Millionen Juden in ganz Europa ermordet wurden. „In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz: Den Platz an der Seite Israels“, sagte Scholz in der vergangenen Woche im Bundestag. „Das meinen wir, wenn wir sagen: Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson.“