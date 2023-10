Scholz ruft Balkan-Staaten zur engeren Zusammenarbeit auf

Tirana (dpa) - . Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Länder des westlichen Balkans aufgerufen, sich selbst fit für einen Beitritt zur Europäischen Union (EU) zu machen. Dafür müssten sie auch untereinander enger zusammenarbeiten, sagte der SPD-Politiker am Montag zum Abschluss eines Gipfeltreffens in der albanischen Hauptstadt Tirana. „Es führt kein Weg vorbei an regionalem Zusammenhalt und der dauerhaften Lösung von Konflikten, die schon viel zu lange schwelen.“