Scholz verurteilt Moskau - Modi wirbt für Friedensbemühungen

Eine Konfrontation auf offener Bühne gab es zwischen den beiden aber nicht. Das hat Scholz bei Reisen in russlandfreundliche Länder schon anders erlebt, zum Beispiel in Südafrika oder zuletzt in Brasilien, wo Präsident Luiz Inácio Lula da Silva auf einer gemeinsamen Pressekonferenz sogar der Ukraine eine Mitschuld am russischen Angriffskrieg gab.