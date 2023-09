Schwachstelle der Nato macht Polen und Litauen nervös

Der ehemalige Kommandeur der polnischen Landstreitkräfte, General Waldemar Skrzypczak, hält dagegen die Wahrscheinlichkeit eines russischen Vorstoßes für gering. Die abgelegene Gegend habe viele Seen, Flüsse, Wälder und Hügel. „Das ist ein sehr schwieriges Terrain für jede Armee, um einen Angriff auszuführen.“ Zudem seien derzeit alle russischen Truppen in das Kriegsgeschehen in der Ukraine verwickelt. „Die Russen verfügen derzeit nicht über das Potenzial, eine militärische Operation gegen die Nato zu beginnen.“ In der Bündniszentrale in Brüssel sieht man das ähnlich.