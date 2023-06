Schwedisches Gericht genehmigt Auslieferung an Türkei

Der Mann wurde im Sommer 2022 auf Antrag der türkischen Justiz in Schweden festgenommen. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Er war 2014 im türkischen Adana wegen Drogenverbrechen zu vier Jahren und sieben Monaten Gefängnis verurteilt worden. Gemäß dem bereits in der Vorwoche ausgestellten schwedischen Gerichtsbeschluss räumte er die Drogenverbrechen ein und kam wegen guter Führung vorzeitig auf Bewährung frei. 2018 war er aus der Türkei nach Schweden gekommen.