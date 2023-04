Schwere Kämpfe im Sudan nach Eskalation zwischen Machthabern

Die RSF erklärten, sudanesische Soldaten seien am Samstagmorgen in ihr Hauptquartier einmarschiert. RSF-Kräfte griffen den Flughafen in Khartum an. Berichten zufolge wurden mehrere zivile Flugzeuge zerstört. Die RSF meldeten zunächst, den Präsidentenpalast und den Flughafen unter ihre Kontrolle gebracht zu haben. Die sudanesische Armee widersprach. Die Angaben beider Seiten konnten nicht unabhängig bestätigt werden. Die Luftwaffe griff Stützpunkte der RSF an. In Khartum waren Augenzeugen zufolge mindestens zwei Panzer im Einsatz.