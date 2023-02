Neun Tote bei Militäreinsatz im Westjordanland

Tel Aviv/Ramallah (dpa) - . BBei einem israelischen Militäreinsatz in Nablus im Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben mindestens neun Palästinenser getötet worden. Zudem wurden 102 Menschen verletzt, wie das Gesundheitsministerium in Ramallah am Mittwoch mitteilte. Sechs davon seien in kritischem Zustand. Unter den Toten waren demnach auch ein 72-Jähriger sowie ein 16-Jähriger.