Selenskyj wirbt für Friedensgipfel

In einer auf der Seite des Präsidialamts veröffentlichten Videobotschaft wandte sich Selenskyj außerdem an alle Ukrainer - und erinnerte an den „längsten Tag unseres Lebens“: den ersten Kriegstag am 24. Februar 2022. „Wir sind damals früh aufgewacht und können seitdem nicht mehr einschlafen“, sagte der 45-Jährige. Trotz des Schocks hätten alle sofort gespürt, was zu tun sei: „Wir haben nicht gewusst, was morgen sein wird, doch begriffen genau: Für jedes Morgen muss man kämpfen!“ Prognosen, dass die Ukraine maximal 72 Stunden standhalten könne, hätten sich nicht bewahrheitet. „Und heute stehen wir genau ein Jahr.“