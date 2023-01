Sieben Tote durch Schüsse bei Synagoge in Ost-Jerusalem

Jerusalem (dpa) - . In einer israelischen Siedlung in Ost-Jerusalem sind mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden. Nach neuesten Angaben der Polizei wurden dabei sieben Menschen erschossen. Mehrere weitere seien verletzt worden, teilte die Polizei am Freitagabend auf Twitter mit. Eine Polizeisprecherin hatte die Zahl der Getöteten zuvor mit acht angegeben. Der Angreifer wurde demnach „neutralisiert“, hieß es. Unklar war zunächst, ob er getötet wurde. Entsprechende Berichte bestätigte die Polizei auf Anfrage zunäcsht nicht.