Solidarität mit Israel: Scholz reist ins Kriegsgebiet

Zehn Tage nach der Attacke auf Israel will sich Scholz über die Lage im Kriegsgebiet informieren, aber auch darüber sprechen, wie ein Flächenbrand in der Region verhindert werden kann. Am Abend reist er weiter nach Ägypten, das als einziges Nachbarland Israels an den Gazastreifen grenzt. Darum geht es bei der nur 20-stündigen Nahost-Mission des Kanzlers: