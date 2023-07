Sorge vor Rechtsruck bei Start von Spaniens EU-Ratsvorsitz

Von der umstrittenen EU-Asylreform bis zur zusätzlichen Unterstützung für die Ukraine: Die spanische Regierung soll bis Jahresende als Vorsitz des EU-Ministerrates große europäische Projekte voranbringen. Die Wahl in dem nach Bevölkerung viertgrößten Land in der EU bereitet Brüssel nun allerdings große Sorgen. Was, wenn es nach dem Urnengang in knapp drei Wochen keine stabile Regierung mehr gibt, lautet eine Frage. Oder was, wenn die Konservativen mit Hilfe der Rechtspopulisten nach der Macht greifen?