Sorgen um Benedikt? Auf Petersplatz eher „Business as usual“

Auch 2005 sah man Katholiken auf dem Petersplatz am Boden sitzen - als Papst Johannes Paul II. am Ende seines Lebens schwer krank war. Junge Leute blieben zu Hunderten sogar nachts auf dem Platz, sangen, spielten Gitarre. Nonnen versammelten sich zu kollektiven Gebeten. Die beeindruckenden und berührenden Szenen wurden teils stundenlang live in alle Welt übertragen. Mit damals lässt sich die Situation von jetzt am Lebensabend des emeritierten Papstes Benedikt XVI. nicht vergleichen.