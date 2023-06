SPD-Chef Klingbeil für Gespräche in China

Nach seinen politischen Gesprächen besuchte Klingbeil in Peking auch die Fremdsprachenuniversität, wo er eine Rede hielt und sich mit Studierenden austauschte. Am Nachmittag will der SPD-Chef nach Südkorea weiterreisen. In Seoul stehen morgen und Donnerstag unter anderem Gespräche mit Außenminister Park Jin und ein Besuch beim Elektronikkonzern Samsung auf dem Programm, bevor es zu einer Visite am Freitag und Samstag in die Mongolei weiter geht.