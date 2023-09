Spionagevorwürfe gegen Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek

Demnach soll Marsalek ab Sommer 2020 - also kurz nach seiner Flucht aus Deutschland - eine zentrale Rolle als Vermittler zwischen Moskau und einer Gruppe von Bulgaren gespielt haben, die sich als mutmaßliche russische Spione in London vor Gericht verantworten müssen. Eine erste Anhörung dazu fand heute am Westminster Crown Court in London statt. Die zwei Frauen und drei Männer, die im Februar festgenommen worden waren, streiten die Vorwürfe allesamt ab. Zu der Verschwörung zur Spionage, die ihnen angelastet wird, gehört laut Staatsanwaltschaft aber auch Marsalek.