Steinmeier reist nach Tansania und Sambia

Tansania ist von der Fläche etwa zweieinhalbmal so groß wie Deutschland. Es hat nach Angaben der Weltbank rund 65 Millionen Einwohner, also deutlich weniger als Deutschland. Das Land gilt als politisch stabil, es hat eine der stärksten Volkswirtschaften im Subsahara-Raum. Dagegen musste Sambia 2020 seine Zahlungsunfähigkeit erklären. Es zählt rund 20 Millionen Einwohner, was einem Viertel der Menschen in Deutschland entspricht. Flächenmäßig ist Sambia aber doppelt so groß wie Deutschland.