Tausende Israelis protestieren wieder gegen Justizreform

Tel Aviv (dpa) - . Tausende Israelis haben am Donnerstagabend in der Küstenstadt Tel Aviv erneut gegen die Schwächung der Justiz und die rechts-religiöse Regierung demonstriert. Medienberichten zufolge bereitete sich die Polizei auf ein härteres Vorgehen gegen die Demonstranten vor. Demnach erwägen die Beamten auch den Einsatz von Schlagstöcken, Blendgranaten und Tränengas. Die Organisatoren der Protestbewegung kündigten an, „den Kampf zu intensivieren“. Gewalt solle jedoch vermieden werden, hieß es.