Thailand: Wahlsieger Pita hofft weiter auf Premier-Amt

Bangkok (dpa) - . Nach der gescheiterten Wahl eines Regierungschefs in Thailand zwei Monate nach der Parlamentswahl ist die politische Zukunft in dem beliebten Urlaubsland völlig ungewiss. Spitzenkandidat Pita Limjaroenrat (42) von der pro-demokratischen Move-Forward-Partei gelang es am Donnerstag nicht, eine Mehrheit in beiden Kammern hinter sich zu bringen. Am nächsten Mittwoch soll erneut abgestimmt werden.