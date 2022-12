Tödliche Schüsse in Paris: Ermittlungsverfahren eingeleitet

Paris (dpa) - . Drei Tage nach den tödlichen Schüssen in Paris ist gegen den mutmaßlichen Täter offiziell ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Er muss außerdem in Untersuchungshaft, wie mehrere französische Medien am Montag übereinstimmend berichteten. Das Ermittlungsverfahren könnte am Ende zu einem Strafprozess führen, falls die Ermittler ausreichend Beweise gegen den Beschuldigten sehen. Andernfalls könnten sie das Verfahren auch wieder einstellen.