Toter und Verletzte bei mutmaßlichem Anschlag in Tel Aviv

Rettungskräfte bringen eine verletzte Person in ein Krankenhaus in Tel Aviv. (© Gideon Markowicz/AP/dpa)

Rettungskräfte bringen eine verletzte Person in ein Krankenhaus in Tel Aviv. (© Gideon Markowicz/AP/dpa)

Möglicher Anschlag in der israelischen Metropole Tel Aviv: An der Strandpromenade stirbt an Mann mit Schussverletzungen, zudem soll ein Auto Menschen gerammt haben.