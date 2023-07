Treffen in Brüssel: Annäherung zwischen Ankara und Athen

Erst seit den schweren Erdbeben in der Türkei im vergangenen Februar, bei dem Griechenland gemeinsam mit anderen Staaten sofort zur Hilfe eilte, begannen sich die Beziehungen zu verbessern. Das zeigte sich auch in Vilnius: „Beide Seiten kamen überein, auf der positiven Dynamik (der vergangenen Monate) aufzubauen und zeitnah zahlreiche Kommunikationskanäle zwischen den beiden Ländern zu reaktivieren“, teilte das Büro von Mitsotakis in Athen mit. Vom türkischen Präsidialbüro hieß es am Nachmittag, dass es für beide Länder von Vorteil sei, wenn das derzeit positive Klima in den bilateralen Beziehungen ausgebaut werde.