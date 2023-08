Trump darf sensible Informationen nicht öffentlich machen

„Wenn Ihr Mandant Aussagen im Internet machen will, müssen diese sich immer dem Schutz und der Sicherheit von Zeugen beugen“, sagte Richterin Tanya Chutkan bei einer ersten Anhörung in dem Fall der „Washington Post“ zufolge. Wenn das bedeute, dass Trump nicht genau das über Zeugen sagen könne, was er wolle, dann sei das so. „Ich warne Sie und Ihren Mandanten, bei Ihren öffentlichen Äußerungen über diesen Fall besondere Vorsicht walten zu lassen.“