Trump will sich Donnerstag im Gefängnis melden

Außerdem wurden in New York und Miami Anklagen gegen Trump erhoben. Der New Yorker Fall steht im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar. Der Fall in Miami dreht sich um die Aufbewahrung von streng geheimen Regierungsunterlagen in einem Privatanwesen Trumps. Der 77-Jährige weist alle Vorwürfe zurück und spricht von einer politisch motivierten „Hexenjagd“, die ihn nur davon abhalten solle, ein weiteres Mal ins Weiße Haus einzuziehen. Der einstige Immobilienmogul ist der erste Ex-Präsident in der US-Geschichte, der sich wegen mutmaßlicher Straftaten vor Gericht verantworten muss.