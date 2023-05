Türkei: Anführer der Terrormiliz IS „neutralisiert“

Nach Angaben der Beobachtungsstelle, die ihren Sitz in London hat, richtete sich der Einsatz am Samstag gegen einen Kommandanten in einem militärischen Hauptquartier in der Region um Afrin. Unklar sei aber, ob es sich tatsächlich um den IS-Chef handle. Die Menschenrechtsaktivisten bestätigten, dass sich einige der ranghohen IS-Mitglieder in dem Gebiet nordwestlich von Aleppo aufhielten und dort das herrschende Sicherheitschaos für sich ausnutzten.