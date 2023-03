Tunesien: Mindestens 14 Menschen bei Bootsunglück gestorben

Tunesien gilt als wichtiges Transitland für Migranten auf dem Weg nach Europa. Viele Menschen, die mit Booten Italien erreichen stammen aber auch aus Tunesien. Auf der italienischen Insel Lampedusa kamen binnen 24 Stunden rund 1350 Menschen mit Booten aus der Küstenstadt Sfax an, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag berichtete. Die Überfahrt in oft seeuntauglichen Booten ist lebensgefährlich. Immer wieder sterben Menschen dabei.