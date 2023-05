Tyre Nichols durch Gewalt bei US-Polizeieinsatz getötet

Bei der Autopsie vom 11. Januar seien unter anderem Verletzungen an Kopf und Nacken, innere Blutungen im Gehirn und weitere Blutergüsse und Prellungen am restlichen Körper festgestellt worden. Nichols habe Alkohol im Blut gehabt - die Konzentration habe aber deutlich unter der im Bundesstaat Tennessee zulässigen Promillegrenze gelegen, hieß es in der „New York Times“. Der 29-jährige sei von der Polizei wegen Trunkenheit am Steuer angehalten worden.