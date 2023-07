UN-Bericht: Armen Ländern droht verheerende Schuldenkrise

New York/Genf (dpa) - . 52 ärmere Länder sitzen nach Angaben der Vereinten Nationen in einer Schuldenfalle, die sie ohne Hilfe kaum bewältigen können. UN-Generalsekretär António Guterres warnte am Mittwoch (Ortszeit) in New York: „Die halbe Welt versinkt in einem Entwicklungsdesaster, angetrieben durch eine verheerende Schuldenkrise.“