UN-Bericht warnt: Finanzierungslücken bei Klimaanpassung

Nairobi (dpa) - . Das UN-Umweltprogramm UNEP warnt in einem neuen Bericht vor Finanzierungslücken beim Anpassungsprozess auf den Klimawandel und seine Folgen. Die Weltgemeinschaft müsse die Emissionen von Treibhausgasen reduzieren und Maßnahmen zum Schutz von Menschen in besonders von den Auswirkungen des Klimawandels betroffenen Gebieten vorantreiben, so die Forderung des in Nairobi vorgestellten Berichts. „Aber nichts davon geschieht“, klagte UNEP-Direktorin Inger Andersen.