UN-Chef: 1,5 Grad-Ziel nur noch auf „wundersame Weise“

New York (dpa) - . UN-Generalsekretär António Guterres hält die Begrenzung der Erderwärmung nach den Vorgaben des Pariser Klimaabkommens für zunehmend aussichtslos. Die Beschränkung der Erhitzung um 1,5 Grad könne nur noch auf „wundersame Weise“ erreicht werden, sagte Guterres vor dem UN-Sicherheitsrat in New York.