UN-Generaldebatte: Was in New York zu erwarten ist

Als „Star der Show“ soll Selenskyj an drei aufeinanderfolgenden Tagen am East River sprechen: Am Montag bei einem Entwicklungsgipfel zu den UN-Nachhaltigkeitszielen, am Dienstag am Eröffnungstag der Generaldebatte und am Mittwoch im Sicherheitsrat. „Ich würde sagen, dass dieser Besuch von Selenskyj in New York sowohl eine Chance für die Ukraine, als auch ein ziemlich riskanter Moment ist“, erklärt UN-Experte Richard Gowan von der Denkfabrik Crisis Group. Selenskyj könne das Wohlwollen vieler Regierungschefs gewinnen und für seine Ideen eines Kriegsverbrechertribunals oder die ukrainischen Bedingungen für Frieden werben. Auf der anderen Seite müsse er verteidigen, dass er Gespräche mit Moskau zum gegenwärtigen Zeitpunkt ablehnt. Dies sei das Gegenteil von dem, was die meisten Länder Afrikas, Asiens und Lateinamerikas sich wünschten, sagt Gowan. Wenn Selenskyj sich „zu unnachgiebig zeigt, könnte er diese Gelegenheit tatsächlich in eine Art diplomatische Krise für die Ukraine verwandeln“.