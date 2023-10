UN kritisieren Abriegelung des Gazastreifens durch Israel

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) forderte, einen humanitären Korridor zur Versorgung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen einzurichten. Der Küstenstreifen am Mittelmeer ist rund 40 Kilometer lang und zwischen sechs und zwölf Kilometer breit ist. Es müsse möglich sein, die Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen, sagte ein WHO-Sprecher in Genf. Die WHO habe vor der jüngsten Eskalation Materiallager im Gazastreifen unterhalten, aber alles sei inzwischen aufgebraucht. Die Krankenhäuser könnten die hohe Zahl der Verwundeten ohne weitere Unterstützung nicht bewältigen. Das palästinensische Gesundheitsministerium gab die Zahl der Toten durch israelische Luftangriffe mit mindestens 765 an, weitere 4000 seien verletzt worden.