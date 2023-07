UN-Sicherheitsrat verurteilt Putsch im Niger

Die Mitglieder des Gremiums äußerten sich in einer Stellungnahme vom Freitag besorgt über die „negativen Auswirkungen verfassungswidriger Regierungswechsel in der Region, eine Zunahme terroristischer Aktivitäten und die verzweifelte soziale und wirtschaftliche Situation“. Die Entwicklungen im Niger unterminierten Bemühungen, Frieden und Stabilität in dem Land zu stärken