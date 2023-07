Ungarn: Rekordstrafe für Buchhändler wegen LGBTI-Jugendbuchs

Seit zwei Jahren gilt in Ungarn ein sogenanntes „Kinderschutzgesetz“, das Homosexualität fälschlicherweise mit Pädophilie gleichsetzt. Es schreibt Buchhandlungen vor, dass Bücher, die Homosexualität, Transsexualität, Geschlechtsanpassungen oder „Sexualität aus Selbstzweck“ in irgendeiner Weise ansprechen, nicht in der Abteilung für Jugendbücher angeboten werden dürfen und in Folie verpackt werden müssen, damit darin nicht geblättert werden kann. Derartige Inhalte dürfen dem Gesetz nach Menschen unter 18 Jahren nicht zugänglich gemacht werden.