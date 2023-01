Unruhen in Brasilien: EU sichert Lula Unterstützung zu

Auch in Deutschland gab es Reaktionen aus der Politik. „Im Namen der SPD verurteile ich die Attacken auf die demokratischen Institutionen Brasiliens aufs Schärfste“, schrieb der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil bei Twitter. „Präsident Lula, unserer Schwesterpartei PT und den DemokratInnen in Brasilien gilt unsere volle Solidarität! Wir DemokratInnen stehen zusammen“, hieß es in dem Tweet weiter. Klingbeil wiederholte dieselbe Aussage auf Portugiesisch abgesetzten Tweet.