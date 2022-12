Medienberichte: Selenskyj will heute nach Washington reisen

Die scheidende Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, forderte gestern in einem Brief die Abgeordneten auf, bei der „Sitzung am Mittwochabend persönlich anwesend zu sein“. Sie nannte dafür keinen expliziten Grund und schrieb lediglich: „Bitte seien Sie am Mittwochabend anwesend, wenn wir uns ganz besonders auf die Demokratie konzentrieren.“