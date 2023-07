USA: Keine Kürzungen der Militärhilfen an Israel

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin äußerte sich in einem Telefonat mit seinem israelischen Kollegen Yoav Gallant am Dienstag ähnlich. „Breiter Konsens durch politischen Dialog, vor allem in den kommenden Wochen und Monaten, sind entscheidende Elemente einer widerstandsfähigen Demokratie“, sagte er laut einer Mitteilung aus dem Pentagon.