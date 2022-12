USA schützt gleichgeschlechtliche Ehen per Gesetz

Die scheidende Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, zeigte sich in einer Pressekonferenz nach der Abstimmung sichtlich erleichtert. Zuvor hatte sie in einem Gastbeitrag in der „Washington Post“ den Supreme Court scharf kritisiert. Auch wenn die juristische Argumentation von Richter Thomas „verdreht und unsolide“ sei, müsse man die „extremistische Bewegung hinter ihm“ beim Wort nehmen. Sie kritisierte, dass in einigen republikanisch regierten Bundesstaaten die Diskriminierung zunehme. Eltern, die eine geschlechtsangleichende Behandlung für ihre Kinder suchten, würden verfolgt. Lehrpersonal bekäme beim Thema gleichgeschlechtliche Paare einen Maulkorb verpasst.