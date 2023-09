USA: Shutdown könnte im letzten Moment verhindert werden

Republikaner Kevin McCarthy scheiterte an dem Versuch einen Gesetzesentwurf voranzubringen, der deutliche Einsparungen vorsah.

Republikaner Kevin McCarthy scheiterte an dem Versuch einen Gesetzesentwurf voranzubringen, der deutliche Einsparungen vorsah.

Ein Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA ist in letzter abgewendet worden. Republikaner McCarthy hatte am Morgen überraschend die Übergangsfinanzierung vorgelegt.