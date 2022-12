Vatikan-Sprecher: Benedikt ist „klar und wach“

In Regensburg hatte Joseph Ratzinger - wie Benedikt mit bürgerlichem Namen hieß - an der Universität gelehrt; sein Bruder Georg starb dort im Juli 2020. In Benedikts oberbayerischem Geburtsort Marktl am Inn entzündete Franz Haringer, der Theologische Leiter des Geburtshauses von Ratzinger, eine Kerze für den erkrankten Papa Emeritus.