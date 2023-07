Viele offene Fragen nach Beginn des Justizumbaus in Israel

Seit Wochen kommt es etwa an der Grenze zum Libanon immer wieder zu Zwischenfällen zwischen Israel und der vom Iran unterstützten libanesischen Hisbollah-Miliz. Hisbollah-Chef, Hassan Nasrallah, sagte über die Entwicklungen in seinem Nachbarland: „Das ist es, was sie auf den Weg des Zusammenbruchs, der Fragmentierung und des Verschwindens bringt, so Gott will.“