Vom Himmel geholt: Flugobjekte geben den USA Rätsel auf

Am Sonntag folgten Meldungen aus China über eine mysteriöse Sichtung. Die staatsnahe Tageszeitung „Global Times“ berichtete, China bereite auf den Abschuss eines unbekannten Flugobjekts vor. Unter Berufung auf eine örtliche Schifffahrtsbehörde hieß es, das rätselhafte Objekt sei am Sonntag vor den Gewässern der bezirksfreien Stadt Rizhao in der Provinz Shandong entdeckt worden. Zunächst gab es keine weitere Informationen dazu, um was für ein Objekt es sich handelte. In Chinas sozialen Medien wurde die Nachricht massenhaft verbreitet.